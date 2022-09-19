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Aydın Karpuzlu Belediyesi engelli işçi alacak

Aydın Karpuzlu Belediyesi 1 engelli işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 09:18
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Aydın Karpuzlu Belediyesi engelli işçi alacak

Aydın Karpuzlu Belediyesi engelli işçi alacak
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Kamuilan’da yer alan bilgilere göre, “Karpuzlu Belediye Başkanlığı bünyesinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İŞKUR aracılığıyla Büro İşçisi olarak bir (1) engelli sürekli işçi alınacaktır.” Denildi.

Şartları tutan adayların, 19.09.2022-23.09.2022 tarihleri arasında başvurularını İŞKUR Aydın İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tradresinden yapmaları gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. İlan edilen kadroya başvuru sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 4 üncü maddesinde yer alan adayların son başvuru günü olan 23/09/2022 tarihi itibarıyla;

a) 18 yaşını tamamlamış olmak,

b) 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

e) Askerlik durumu itibariyle;

- Askerlikle ilgisi bulunmamak,

- Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

- Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3. Talepler Aydın ili Karpuzlu ilçesi düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Karpuzlu' da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

4. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmaları gerekmektedir.

5. Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir. (En az % 40 engelli raporu)

6. Adayların ilköğretim okulu mezunu olması gerekmektedir.

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