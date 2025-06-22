Aydın kavrulacak! Sıcaklık 44 dereceye çıkacak: Meteoroloji 'dikkatli olun' diyerek uyardı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 24-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Aydın'da hava sıcaklıklarının 44 dereceye kadar çıkabileceği belirtildi.

Özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunulmaması gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar, aşırı sıcaklıkların sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirterek; kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlı bireyler, çocuklar ve hamilelerin güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Vatandaşların serin ortamlarda bulunması ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini belirten Meteoroloji yetkilileri, sıcak hava dalgasının etkili olacağı günlerde dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.