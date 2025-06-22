Aydın kavrulacak! Sıcaklık 44 dereceye çıkacak: Meteoroloji 'dikkatli olun' diyerek uyardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın kavrulacak! Sıcaklık 44 dereceye çıkacak: Meteoroloji 'dikkatli olun' diyerek uyardı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Aydın ve çevresinde önümüzdeki günlerde artacak aşırı sıcaklara karşı vatandaşları uyardı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-9 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 24-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Aydın'da hava sıcaklıklarının 44 dereceye kadar çıkabileceği belirtildi.

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Özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunulmaması gerektiği vurgulandı.

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Uzmanlar, aşırı sıcaklıkların sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirterek; kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlı bireyler, çocuklar ve hamilelerin güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

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Vatandaşların serin ortamlarda bulunması ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini belirten Meteoroloji yetkilileri, sıcak hava dalgasının etkili olacağı günlerde dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

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