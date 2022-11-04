4 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Aydın Koçarlı Belediyesi 8 işçi alacak

Aydın Koçarlı Belediyesi 8 işçi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 14:22
Takip Et

Aydın Koçarlı Belediyesi 8 işçi alacak

Aydın Koçarlı Belediyesi 8 işçi alacak
+
Aa
-

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Aydın Koçarlı Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 personel alınacak.

Adaylar başvurularını 4 - 5 Kasım 2022 tarihleri arasında kurum e-posta adresini elektronik olarak veya Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı No: 6 Koçarlı Aydın adresine şahsen Özgeçmiş bırakarak yapacaklardır.

1 danışma memuru, 5 büro işçisi, 1 yönetici sekreteri ve 1 gıda teknikeri alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Sabıka kaydı bulunmamak,

Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak,

Aydın ilinde ikamet ediyor olmak şartları aranmaktadır.

Danışma memuru ve Büro İşçisi alımı için

En az lise mezunu olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmış olmak.

Yönetici sekreteri alımı için

Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak,

Office programlarını iyi şekilde kullanabilmek,

Diksiyonu ve organizasyon yeteneği gelişmiş olmak,

kadın olmak.

Gıda teknikeri alımı için

Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak,

Office programlarını iyi şekilde kullanabilmek,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmış olmak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
1
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
2
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
﻿KYK faizleri silindi
3
﻿KYK faizleri silindi
﻿KYK faizleri silindi
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
4
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
5
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
﻿Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür'de altılı masaya geldiği skeci izledi. Adaylık göndermesine dikkat çeken tepki
6
﻿Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür'de altılı masaya geldiği skeci izledi. Adaylık göndermesine dikkat çeken tepki
﻿Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür'de altılı masaya geldiği skeci izledi. Adaylık göndermesine dikkat çeken tepki
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
7
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
﻿Aydın Koçarlı Belediyesi 8 işçi alacak
﻿Aydın Koçarlı Belediyesi 8 işçi alacak
﻿Aydın Koçarlı Belediyesi 8 işçi alacak
﻿Kuş gribi alarmı
﻿Kuş gribi alarmı
﻿Kuş gribi alarmı
﻿Flamengo'nun Başkanı Ronaldo için sessizliğini bozdu: Nereye koyacağız
﻿Flamengo'nun Başkanı Ronaldo için sessizliğini bozdu: Nereye koyacağız
﻿Flamengo'nun Başkanı Ronaldo için sessizliğini bozdu: Nereye koyacağız
﻿Galatasaray Beşiktaş'a fark attı
﻿Galatasaray Beşiktaş'a fark attı
﻿Galatasaray Beşiktaş'a fark attı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.