﻿Aydın Koçarlı SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Aydın Koçarlı SYDV, geçici olarak saha inceleme görevlisi olan 8 işçi alacak.

İlan için son başvuru tarihi 14 Eylül 2022 olarak duyuruldu.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Akıl ve bulaşıcı hastalığı olmamak

Askerlik yapmış olmak

Lisans mezunu olmak

En az B sınıfı ehliyete sahip olmak

20 – 45 yaş aralığında olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKKLİ BELGELER

İş başvuru formu

Diploma

Kimlik fotokopisi

Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

Adli sicil kaydı

Askerlik durum belgesi

Ehliyet

Sağlık raporu