﻿Aydın Koçarlı SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Aydın Koçarlı SYDV, geçici olarak saha inceleme görevlisi olan 8 işçi alacak.
İlan için son başvuru tarihi 14 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Akıl ve bulaşıcı hastalığı olmamak
Askerlik yapmış olmak
Lisans mezunu olmak
En az B sınıfı ehliyete sahip olmak
20 – 45 yaş aralığında olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKKLİ BELGELER
İş başvuru formu
Diploma
Kimlik fotokopisi
Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
Adli sicil kaydı
Askerlik durum belgesi
Ehliyet
Sağlık raporu
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.