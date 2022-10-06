Aydın Koçarlı SYDV işçi alacak

Aydın Koçarlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 1 personel alınacak.
İŞKUR’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saha inceleme görevlisi alınacak.
Son başvuru tarihi 10 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C.V vatandaşı olmak,
Lise mezunu olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
En az B sınıfı ehliyeti olmak.
GEREKLİ BELGELER
Başvuru dilekçesi
Adli sicil kaydı belgesi,
Askerlik durum belgesi,
Diploma.
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