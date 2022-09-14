Aydın Kuşadası Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Aydın Kuşadası Belediyesi, park bahçe bakım elemanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Buharken ilçesinde en az 2 aydır ikamet etmek
18 – 50 yaş arasında olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Emekli olmamak
En az yüksekokul mezunu olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
Adli sicil belgesi
Sağlık raporu
Diploma fotokopisi
Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
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