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Aydın Kuşadası Belediyesi işçi alacak

Aydın Kuşadası Belediyesi, park bahçe bakım elemanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 15 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 11:06
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Aydın Kuşadası Belediyesi işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Aydın Kuşadası Belediyesi, park bahçe bakım elemanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Buharken ilçesinde en az 2 aydır ikamet etmek

18 – 50 yaş arasında olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Emekli olmamak

En az yüksekokul mezunu olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Adli sicil belgesi

Sağlık raporu

Diploma fotokopisi

Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

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