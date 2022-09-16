﻿Aydın Kuşadası Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’da duyurulan ilana göre; Aydın Kuşadası Belediyesi, destek personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Başvurular şahsen yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
En az lise mezunu olmak
Kuşadası’nda ikamet etmek
MS Office programlarına hakim olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru formu
Kimlik fotokopisi
İkametgah
Sabıka kaydı
Nüfus kayıt örneği
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