Aydın Kuşadası’na yaz geldi, plajlar doldu

Yerli ve yabancı tatilciler, yazdan kalma günlerin keyfini çıkararak sahillere akın etti. Kadınlar Plajı başta olmak üzere sahil sitelerinin plajları ve halk plajları dolup taşarken, deniz ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler renkli görüntüler oluşturdu.

Deniz suyunun ideal sıcaklığa ulaşmasıyla birlikte yüzme sezonunu erken başlatan tatilciler, güneşlenerek ve yürüyüş yaparak huzurlu anlar yaşadı. Sahillerde hem tatil keyfi yapanlar hem de denizin serin sularında yüzmenin tadını çıkaranlar dikkat çekti. Kuşadası’nda güneşli havayla birlikte sahillerde büyük bir canlılık yaşanıyor.

Sahillerde yaşanan hareketlilik, kafe ve restoran işletmecilerinin de yüzünü güldürdü. Esnaf, yaz sezonu öncesi başlayan yoğunluktan oldukça memnun. Kafe ve restoranlar misafirlerine serinletici içecekler ve deniz ürünleri sunarak bölgedeki yaz havasını hissettirdi. Bölge esnafı, bu hareketliliğin sezon boyunca devam edeceğini umut ediyor.

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. Sıcak havaların etkisiyle sahil keyfi daha da artacak gibi görünüyor. Tatilciler, şimdiden Kuşadası’nın doğal güzellikleri ve plajları eşliğinde yazın tadını çıkarmaya başladı.