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Kuşadası'nda 51 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçme hazırlığındaki 51 kaçak göçmen ile 1 organizatörlük şüphelisi, polis tarafından yakalandı. 

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 17:14
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Aydın Kuşadası'nda 51 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Kuşadası'nda 51 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı
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Yunanistan'a deniz yolu ile kaçmaya çalışan 51 kaçak göçmen yakalandı.  Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçme hazırlığındaki 51 göçmen ile 1 organizatörlük şüphelisi, polis tarafından yakalandı. 

Davutlar Mahallesi sahilinde devriye görevi yapan polis ekipleri, dün akşam Yunan adalarına kaçış hazırlığında oldukları belirlenen düzensiz göçmenleri fark etti. Polisin geldiğini gören kaçak göçmenler, etrafa dağılıp, koşmaya başladı. 16'sı çocuk, 17'si kadın 51 kaçak göçmen ile 1 organizatörlük şüphelisi, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli C.Ü., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 

 

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