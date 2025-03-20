Aydın merkezli "yeşil reçeteli ilaç" operasyonu: Tutuklamalar var

Aydın ve Ordu'da, usulsüz yeşil reçeteli ilaç operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden tıbbi sekreter A.S.E. (35), röntgen teknisyeni Y.G. (52) ve B.B.G. (26) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeşil reçeteye tabi ilaçların usulsüzce reçete edilmesine yönelik çalışma kapsamında Aydın ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlemiş, 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.