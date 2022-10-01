﻿Aydın Nazbel işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Aydın Nazbel, elektrikçi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 yaşını bitirmiş olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Görevine engel olabilecek bir sağlık sorunu olmamak
Nazilli Belediyesi’nde daha önceden en az 5 yıllık mevsimlik işçi olarak çalışmış olmak
Nazilli’de ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
İŞKUR iş arayan belgesi
Adli sicil kaydı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.