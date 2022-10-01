﻿Aydın Nazbel işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Aydın Nazbel, elektrikçi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Görevine engel olabilecek bir sağlık sorunu olmamak

Nazilli Belediyesi’nde daha önceden en az 5 yıllık mevsimlik işçi olarak çalışmış olmak

Nazilli’de ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

İŞKUR iş arayan belgesi

Adli sicil kaydı