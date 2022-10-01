Aydın Nazilli SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Aydın Nazilli SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere muhasebe elemanı olan 1 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen mail adresine CV gönderilerek yapılacak.
Uygun bulunan adaylara başvuru listesi ayrıca bildirilecek.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 – 35 yaş arasında olmak
Erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Adli sicil kaydı bulunmamak
Görevini yapmasına engel olabilecek akıl ve vücut rahatsızlığı olmamak
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
MS Office programlarını iyi derecede kullanmak
En az B sınıfı sürücü ehliyeti olmak ve aktif olarak araç kullanmak
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