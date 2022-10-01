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Aydın Nazilli SYDV işçi alacak

Aydın Nazilli SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere muhasebe elemanı olan 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 14 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 11:54
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Aydın Nazilli SYDV işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Aydın Nazilli SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere muhasebe elemanı olan 1 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen mail adresine CV gönderilerek yapılacak.

Uygun bulunan adaylara başvuru listesi ayrıca bildirilecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 – 35 yaş arasında olmak

Erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Adli sicil kaydı bulunmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek akıl ve vücut rahatsızlığı olmamak

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

MS Office programlarını iyi derecede kullanmak

En az B sınıfı sürücü ehliyeti olmak ve aktif olarak araç kullanmak

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