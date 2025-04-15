Aydın polisi 400 bin liralık altın çalan şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, bir evden 400 bin TL’lik ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 19 yaşındaki Y.S, çaldığı eşyalarla birlikte yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir evden 400 bin TL'lik hırsızlık olayını 3 saatte aydınlattı. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suçlulara göz açtırmayan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Nazilli'nin huzur ve güvenliğini sağlama konusundaki kararlılıklarını bir kez daha ortaya koydu. Edinilen bilgiye göre, 13 Nisan Pazar günü Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir ikametten yaklaşık 400 bin TL'lik ziynet eşyası çalındı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar kapsamında hırsızlık şüphelisinin Y.S. (19) olduğu tespit edildi. Olayın meydana gelmesinin 3 saat sonrasında düzenlenen operasyonla Y.S., çaldığı ziynet eşyaları ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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