Aydın Şehir Hastanesi taşınma planlama çalışmaları başladı

Aydın / Şerif Akarçeşme / Yeniçağ

Aydın’da sağlık hizmetlerinde önemli bir dönüm noktası olan Aydın Şehir Hastanesi’nin taşınma süreci toplantısı gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında hayata geçirilen toplantıda, hastanenin geçiş sürecindeki planlama ve koordinasyon çalışmaları ele alındı.

Toplantıya; İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Başkan ve Başkan Yardımcıları, Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ve Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi başhekimleri ile başhekim yardımcıları ve idari mali hizmetler müdürleri katıldı.

Toplantıda, Aydın Şehir Hastanesi’ne taşınma sürecinde mevcut merkez kamu hastanelerinin hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi için planlanan adımlar detaylı olarak değerlendirildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada Müdür Şenkul, Aydın Şehir Hastanesi’nin yalnızca Aydın'a değil tüm bölgeye sağlık hizmeti sunacak modern bir sağlık kompleksi olacağını belirtti.

Ayrıca Şenkul, taşınma sürecinin, hem sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi hem de vatandaşlarımızın en kısa sürede yeni hastanenin imkanlarından yararlanabilmesi için çalışmaların titizlikle yürütüleceğini ifade etti.