15 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Aydın Söke SYDV şoför alacak

Aydın Söke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 14:48
Takip Et

Aydın Söke SYDV şoför alacak

Aydın Söke SYDV şoför alacak
+
Aa
-

Aydın Söke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 1 işçi alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, şoför alınacak.

Son başvuru tarihi 19 Ekim 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

En az B sınıfı ehliyete sahip olmak,

Askerlik görevini yapmış olmak,

Görevini yapmaya engel olmamak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
1
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
2
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
3
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Motorine yine zam geldi
4
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
5
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Alkole büyük zam. Bu parayı verip içeni parmakla gösterecekler
6
﻿Alkole büyük zam. Bu parayı verip içeni parmakla gösterecekler
﻿Alkole büyük zam. Bu parayı verip içeni parmakla gösterecekler
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
7
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿Bakımsız kullanılan takma kirpiklerin büyük zararı ortaya çıktı
﻿Bakımsız kullanılan takma kirpiklerin büyük zararı ortaya çıktı
﻿Bakımsız kullanılan takma kirpiklerin büyük zararı ortaya çıktı
﻿Kayserispor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
﻿Kayserispor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
﻿Kayserispor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
﻿Mardin Ömerli SYDV işçi alacak
﻿Mardin Ömerli SYDV işçi alacak
﻿Mardin Ömerli SYDV işçi alacak
﻿Tarihe Damga Vuran Polonyalı Kadınlar sanatseverlerle buluştu
﻿Tarihe Damga Vuran Polonyalı Kadınlar sanatseverlerle buluştu
﻿Tarihe Damga Vuran Polonyalı Kadınlar sanatseverlerle buluştu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.