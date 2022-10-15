Aydın Söke SYDV şoför alacak

Aydın Söke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 1 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, şoför alınacak.
Son başvuru tarihi 19 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
En az B sınıfı ehliyete sahip olmak,
Askerlik görevini yapmış olmak,
Görevini yapmaya engel olmamak.
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