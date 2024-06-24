Aydın üretilip Avrupa'ya gönderiliyor. Fiyatı 100 TL'ye kadar düştü

Dünyanın en kaliteli kuru incirlerinin yetiştirildiği Aydın'da, 2023 yılı rekoltesi yaklaşık 70 bin 174 ton olarak gerçekleşti. Bu sezon da uygun mevsim şartları devam ederse rekoltenin artması bekleniyor.

Aydın'ın başlıca tarımsal ürünlerinden olan ve ihracatıyla yaklaşık 300 milyon dolarlık gelir sağlayan incir üretiminde sezon hazırlıkları 'ilekleme' çalışmalarıyla sürüyor.

Ovalarda sona eren ve yüksek rakımlı bölgelerde Temmuz ayı başlarına kadar devam etmesi beklenen ilekleme çalışmalarının verimli geçmesi, incir rekoltesinde geçen yıla oranla artış beklentisi oluşturdu.

Nazilli ve çevresindeki ovalarda sezon başında 180 TL'den satılan ileklerin fiyatı, son zamanlarda 100 TL'ye kadar düştü. Bu bölgelerde ilekleme çalışmaları tamamlanırken, yüksek rakımlı yerlerde aralıksız sürüyor.

İncir üreticilerinden Necdet İzgü ve Şefik Koçoğlu, ilekleme çalışmalarının incir kalitesi üzerindeki önemine vurgu yaptı. Necdet İzgü, "Kaliteli incir elde edebilmek için kaliteli ilekler kullanmak gereklidir. Doğru ilekleme ve uygun iklim şartları ile her zaman kaliteli incir üretilebilir" dedi.

Şefik Koçoğlu ise, "İleklemede erkek incirlerdeki taşıyıcı sineklerin yeterli miktarda dişi incirlerle buluşturulması gerekmektedir. Doğru dölleme sağlandığında verim ve kalite artar" diye ekledi.

İncir üretiminde dünya lideri olan Türkiye'de, Aydın incir ağacı varlığı açısından birinci sırada yer alıyor. Aydın, dünya kuru incir üretiminde de önemli bir konumda bulunuyor. Kuru incir, Aydın'ın 2006 yılında ilk coğrafi işaret almış ürünü olurken, 2017 yılında AB tescilli coğrafi işaretini alan ilk ürün oldu. Kuru incir rekoltesi 2022 yılında 70 bin ton, 2023 yılında ise yaklaşık 70 bin 174 ton olarak gerçekleşti. Türkiye'nin kuru incir üretiminin büyük bir kısmı Almanya, Amerika, Fransa, Çin ve İtalya başta olmak üzere toplamda 120 ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye, geçen yıl ortalama 85 bin ton incir ihracatından 299 milyon dolarlık gelir elde etti.