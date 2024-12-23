Aydın yağmura teslim oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın yağmura teslim oldu

Aydın'da hafta sonu aralıklarla yağışlı hava etkili oluyor. Yağışlı hava akşam saatlerinden sonra tekrar etkisini göstermesi bekleniyor.

Aydın'da hafta sonu yağışlı hava il merkezinde ve ilçelerde aralıklarla etkisini gösterdi. Dün Aydın'da parçalı bulutlu bir hava görülürken, bugün akşam saatlerinden itibaren yağışların tekrar etkili olması bekleniyor.

Aydın'da havanın bugün parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Çarşamba parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı, Perşembe ve Cuma ise parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor.

Aydın yağmura teslim oldu

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