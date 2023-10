AYDIN YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yayın Tarihi: 21 Ekim 2023 / 00:01

T.C.

AYDIN VALİLİĞİ

GERMENCİK İLÇESİ ORTAKLAR MAHALLESİNDE BULUNAN FEN LİSESİ İÇERİSİNDEKİ ERKEK, KIZ ÖĞRENCİ PANSİYONLARI, A1, A2 EĞİTİM BİNASI VE SPOR SALONU BİNALARININ HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ İHALE İLANI



İlimiz Germencik İlçesi, Ortaklar Mahallesinde tapunun 321 ada 36 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan Erkek Öğrenci Pansiyonu, Kız Öğrenci Pansiyonu, A1, A2 Eğitim Binası ve Spor Salonu binalarının hurda karşılığı yıkım işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Artırma Usulü ile yaptırılacaktır.



İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhalenin/İdarenin

1.1.İhaleyi yapacak idare : Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 1.2.İhalenin yapılacağı yer/Adres : YİKOB İhale Salonu / Efeler Mahallesi, Hürriyet Bulvarı, 2275 Sk. No:17 Efeler/AYDIN 1.3.İdarenin Telefon ve Faksı : 0 (256) 213 45 01 Faks: 0 (256) 213 22 33 1.4.Tekliflerin sunulacağı Yer : YİKOB Yatırım İzleme Müdürlüğü 1.5.İhalenin Konusu : Hurda Karşılığı Yıkım İşi 1.6.İhale Türü /Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale kanunun 45. Maddesine göre Açık Artırma Usulü 1.7. İhale Tarih ve Saati : 02/11/2023 Perşembe günü Saat: 15.00 1.8.Muhammen bedeli : 2.600.000,00 TL 1.9.Geçici Teminat Tutarı : 260.000,00 TL 1.10. Şartname Bedeli : 10.000,00 TL 1.11. İşe Başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ( 5 ) beş iş günü içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 1.12. İşin süresi : Yer tesliminden itibaren (60) Atmış takvim günüdür. 1.13.Doküman görüleceği Yer/ birim : YİKOB Yatırım İzleme Müdürlüğü



Yukarıda yeri belirtilen binaların hurda karşılığı yıkımı ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Artırma Usulü ile yukarıda belirtilen tarih ve saatte Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhale konusu hurda karşılığı yıkım işi İdari Şartname ve Teknik Şartnamede belirtilen hususlar doğrultusunda belirlenen muhammen bedel üzerinden Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır. İhaleye katılacak isteklilerin ihale saatine kadar;

a-Geçici teminatı yatırmaları; Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler

1. Tedavüldeki Türk Parası (Vakıfbank Aydın Şubesi TR72 0001 5001 5800 7305 4493 71 İban no.lu hesaba hangi ihaleye ait olduğu belirtilecektir.)

2. Mevduat veya katılım bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları [her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kont garantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir.]

3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri kabul edilir)

b- Şartname Bedelini Yatırmaları

c- Kanuni yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah İlmühaberi) vermeleri

d- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri

e- Gerçek kişilerin TC Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri

f- Tüzel kişilerin Vergi Kimlik Numaralarını bildirmeleri

g- Yer Görme Belgesini,

h. Y2 belgesini,

ı- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2022 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi ihalenin saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak Tüzel Kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri.

İhale Bedeli Üzerinden hesaplanacak Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedelleri ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödenir. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına ulaşması şartıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Kuruma borcu olan, Kurumla davası bulunan şahıslar ve şirketler, Kuruma borcu bulunan şirket ortakları, Kuruma davası bulunan şirket ortakları ve yöneticiler ile bunlarla ilgisi bulunan kişiler ihaleye katılamazlar. İhale ilanı www.aydinyikob.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ilan panosunda da görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.



İLAN OLUNUR.