Aydın yaz mevsimine erken girdi!

Kaynak: İHA
Aydın yaz mevsimine erken girdi!

Aydın, küresel iklim krizinin etkilerini derinden hisseden bölgelerden biri olmaya devam ederken, Mart ayının ortasında şehirde hava sıcaklıkları yazı aratmayan derecelere yükseldi.

Aydın, küresel iklim krizinin etkilerini derinden hisseden bölgelerden biri olmaya devam ederken, Mart ayının ortasında şehirde hava sıcaklıkları yazı aratmayan derecelere yükseldi.

Geçtiğimiz yıllarda Mart aylarında, şehrin en soğuk günleri yaşanırken, bu yıl hava sıcaklıklarındaki normalin üzerinde artış yaşanırken Aydın'da ölçülen sıcaklık 28 dereceye kadar çıktı.

Aydın'da hava sıcaklıklarında görünen artış üreticileri de endişelendiriyor. Çiftçiler, önümüzdeki günlerde yağışların etkili olmasını ve barajlardaki su seviyelerinin yükselmesini umarken, aksi takdirde tarımsal üretimde büyük bir sıkıntı yaşanabileceğini düşünüyor.

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