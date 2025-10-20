Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, "Yarın (Salı) Kıyı Ege’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Aydın Merkez ve çevresi ile batı ilçelerinde (Efeler, Didim, Söke, Kuşadası, Bozdoğan, Çine, Germencik, İncirliova, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Sultanhisar, Yenipazar) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklenmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.