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Aydıncık SYDV işçi alacak

Aydıncık SYDV, geçici olarak büro personeli olarak istihdam etmek üzere alacak. Son başvuru tarihi 26 Ağustos 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 15:11
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Aydıncık SYDV işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Aydıncık SYDV, geçici olarak büro personeli olarak istihdam etmek üzere alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 – 35 yaş arasında olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

Son 6 aydır Aydıncık ilçesinde ikamet etmek

Sağlık sorunu olmamak

Adli sicil kaydı olmamak

En az B sınıfı ehliyete sahip olmak

KPSS P3 puan türünden 60 almak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Diploma

KPSS sonuç belgesi

3 adet fotoğraf

Sağlık raporu

Adli sicil belgesi

İkametgah

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Sürücü belgesi ve Bilgisayar sertifikası fotokopisi

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