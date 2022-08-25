Aydıncık SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Aydıncık SYDV, geçici olarak büro personeli olarak istihdam etmek üzere alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 – 35 yaş arasında olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak
Son 6 aydır Aydıncık ilçesinde ikamet etmek
Sağlık sorunu olmamak
Adli sicil kaydı olmamak
En az B sınıfı ehliyete sahip olmak
KPSS P3 puan türünden 60 almak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Diploma
KPSS sonuç belgesi
3 adet fotoğraf
Sağlık raporu
Adli sicil belgesi
İkametgah
Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
Sürücü belgesi ve Bilgisayar sertifikası fotokopisi
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