Aydın’da 1 haftada 15 bin 886 şahıs sorgulandı

Kaynak: İHA
Aydın’da 1 haftada 15 bin 886 şahıs sorgulandı

Aydın'da emniyet ekiplerince yapılan 1 haftalık çalışmalarda 133 aranan şahıs yakalandı. Yapılan 1 haftalık çalışmalarda toplam 15 bin 886 şahıs sorgulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan 1 haftalık çalışmalarda toplam 15 bin 886 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar ve çalışmalar sonucunda aranması olan 133 şahıs yakalandı, 62 şahıs tutuklandı.

Şahıslara yapılan operasyonda 10 adet tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 87 adet fişek, 3 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, 6 kilo 17 gram uyuşturucu madde, 396 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Faili meçhul 16 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. 22 bin 755 araç ve motosikletin de sorgusu yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen 171 araç trafikten men edildi, 5 bin 805 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

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