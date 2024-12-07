Aydın’da operasyon: 1 milyon TL değerinde kaçak tütün ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın’da operasyon: 1 milyon TL değerinde kaçak tütün ele geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan baskında, piyasa değeri 1 milyon 300 bin TL olan 175 kilo kıyılmış tütün ve sigara malzemeleri ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sigara kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi.

Kuşadası ilçesinde sigara satışı yapan N.C., K.C. ve C.B. isimli şüpheli şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olan 48 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 260 bin adet boş makaron, 175 kilogram kıyılmış tütün, 3 adet elektrikli sigara sarma makinası, 1 adet tütün kıyma makinası ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor.

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