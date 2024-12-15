Aydın’da 10 bin adet sahte boş zeytinyağı tenekesi ele geçirildi

Kaynak: İHA
Aydın’da 10 bin adet sahte boş zeytinyağı tenekesi ele geçirildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından çeşitli isim ve markalardan oluşan 10 bin adet boş zeytinyağı tenekesi ele geçirildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından çeşitli isim ve markalardan oluşan 10 bin adet boş zeytinyağı tenekesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce Sina Mülkiyet Kanunu ve Vergi Usul Kanuna muhalefet suçuna yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile icra edilen koordineli faaliyette; Köşk ilçesinde sahte zeytinyağı ve gıda üretiminde kullanılacağı değerlendirilen 10 bin adet çeşitli isim ve markalardan oluşan boş zeytinyağı tenekesi ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince zeytinyağı tenekelerinin ele geçirildiği şüpheli şahsa yaklaşık 1 milyon 100 bin TL tutarında idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

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