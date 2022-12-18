18 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • 10 yaşındaki Ömer “kunduracı göğsü”nden ameliyatla kurtuldu

10 yaşındaki Ömer “kunduracı göğsü”nden ameliyatla kurtuldu

Aydın’da yaşayan 10 yaşındaki Ömer Uçar “kunduracı göğsü” denilen göğüs kafesi bozukluğundan ameliyatla kurtuldu.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 11:32
Takip Et

Aydın’da 10 yaşındaki Ömer Uçar kunduracı göğsünden ameliyatla kurtuldu

10 yaşındaki Ömer “kunduracı göğsü”nden ameliyatla kurtuldu
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre, Ev hanımı Burcu ile büyükşehir belediyesinde çalışan Bekir Uçar’ın iki çocuğunun küçüğü Ömer, 11 Ekim 2012 tarihinde dünyaya geldi. Kızları Emine Naz’dan (14) sonra bir de erkek evlat sahibi olan çiftin mutluluğu, bebeklerinin göğsünde fark ettikleri deformasyonla gölgelendi. Ömer’e halk arasında 'kunduracı göğsü' denilen pektus ekskavatum tanısı koyuldu.

Tedavi için doktorların önerisiyle Ömer’in büyümesi beklendi. Uçar çifti, 10 yaşına gelen Ömer’in tedavisinin doğru zamanda çözümü için geçen yıl çeşitli hastanelerin kapısını çaldı ancak sonuç alamadı. Uçar çifti en son Kent Hastanesi'nde bu ameliyatları yaptığını öğrendikleri Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hasan Ersöz’e başvurdu. Ersöz, geçen 17 Kasım’da Ömer’e açılımı “minimal invaziv pektus ekskavatum düzeltici cerrahisi” olan Nuss ameliyatını yaptı.

AMELİYATLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Operasyon hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ersöz, şöyle konuştu: “Pektus, Latincede göğüs kafesi anlamına gelmektedir. Pektus ekskavatum ise ‘kunduracı göğsü’ olarak bilinen göğüs ön duvarının göğüs boşluğunun içerisine doğru olan çöküklüğüdür. Bu durum tedavi edilmez ise bebeklikten itibaren içeriye doğru olan çöküklük kalp ve akciğer hacminden çalar. Kalp ve akciğer basısı dışında bir önemli nokta da yemek borusu ve midenin üst kısmına olan basıdır. Bebeklik döneminde aşırı kusmaya, sonraki dönemde reflü şikayetlerine ve erkenden doymaya sebep olur. Bu nedenle bu çocukların hemen hepsinin zayıf olduğunu görebilirsiniz. Yetersiz beslenme büyüme gelişme geriliğine yol açıyor. Pektus bunların dışında aynı zamanda çocuklarda erken yaşlardan itibaren duruş bozukluklarına sebep olur. Hastaların hemen hepsi öne doğru eğik, kamburlaşmış postüre sahip olurlar. Ayrıca bu bozukluğun estetik ve psikolojik yönü de var.

Mesela bir hastam ömrü boyunca hiç denize ya da havuza gitmediğini söylemişti. Özetle pektus farkına varılıp tedavi edilmez ise bebeklikteki anne sütünün yutulamayıp kusulmasından tutun, yaşlılıktaki omurga ağrılarına kadar hayatın her noktasını gerek ruhsal gerek bedensel olarak olumsuz etkiler. Bu sorunla doğan Ömer’i ilk kez geçen yıl gördüm. Yaşa uygun olarak en basit yöntem olan vakum tedavisi başladık. Ancak maalesef bazen vakum tedavisi her hastada aynı sonucu veremeyebiliyor. Bu hastada da başarısız bir sonuç oldu. Bunu diyebilmek için vakum tedavisine 1 yıl şans verdik. 1 yıllık takip sonucunda göğsündeki deformitenin düzelmemesi üzerine ameliyat kararı aldık. Ömer’in tam büyüme gelişme döneminde kalbini, akciğerlerini basıdan kurtarmak gerekiyordu. Ömer’in artık normal bir göğüs kafesi var. Aile mutlu, Ömer mutlu.”

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
1
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
2
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
3
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
4
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için 2023 tahmini. Seçimlerden sonra doların ne kadar olacağını açıkladılar
5
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için 2023 tahmini. Seçimlerden sonra doların ne kadar olacağını açıkladılar
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için 2023 tahmini. Seçimlerden sonra doların ne kadar olacağını açıkladılar
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
6
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
7
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
﻿Bakan Bilgin’den EYT ve asgari ücret açıklaması
﻿Bakan Bilgin’den EYT ve asgari ücret açıklaması
﻿Bakan Bilgin’den EYT ve asgari ücret açıklaması
﻿İBB, şehit yakını ve gazilerimizin yanında
﻿İBB, şehit yakını ve gazilerimizin yanında
﻿İBB, şehit yakını ve gazilerimizin yanında
﻿10 yaşındaki Ömer “kunduracı göğsü”nden ameliyatla kurtuldu
﻿10 yaşındaki Ömer “kunduracı göğsü”nden ameliyatla kurtuldu
﻿10 yaşındaki Ömer “kunduracı göğsü”nden ameliyatla kurtuldu
﻿Çocuklar arasında bıçaklı kavga! Yaralılar var 
﻿Çocuklar arasında bıçaklı kavga! Yaralılar var 
﻿Çocuklar arasında bıçaklı kavga! Yaralılar var 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.