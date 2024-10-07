Aydın’da 12 kaçak yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında mobil radar tarafından tespit edilen 12 kaçak sığınmacı yakalandı.

Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak sığınmacı olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulurken, içerisindeki 12 kaçak (beraberinde 2 çocuk) yakalandı. Yakalanan kaçaklar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.