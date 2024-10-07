Aydın’da 12 kaçak yakalandı

Kaynak: İHA
Aydın’da 12 kaçak yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında mobil radar tarafından tespit edilen 12 kaçak yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında mobil radar tarafından tespit edilen 12 kaçak sığınmacı yakalandı.

Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak sığınmacı olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulurken, içerisindeki 12 kaçak (beraberinde 2 çocuk) yakalandı. Yakalanan kaçaklar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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