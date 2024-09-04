Aydın'da 15 kaçak göçmen yol aramasında yakalandı

Kaynak: İHA
Aydın'da 15 kaçak göçmen yol aramasında yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ile birlikte yol kontrollerini sürdüren Mobil Göç Noktası ekiplerince, yol izin belgeleri olmadığı tespit edilen 15 kaçak göçmen yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde göçmen kaçakçılığına karşı denetim yapan Jandarma ekipleri 15 kaçak göçmen yakalandı.

Mobil Göç Noktası ekipleri, Efeler ilçesi Serçeköy Mahallesi'ndeki yol kontrolünü Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerlek birlikte gerçekleştirdi. İşte o denetimde, yabancı uyruklu olduğu tespit edilen şahısların gerekli izin ve evrakları incelendi. Yapılan incelemelerde Serçeköy Jandarma Uygulama Noktası ve Mobil Göç Noktası desteğiyle gerekli yol izin belgesi olmadan seyahat ettiği tespit edilen 15 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçaklar gerekli işlemlerinin yapılması için Aydın Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç ile mücadele çerçevesindeki çalışmaların artarak devam edeceği öğrenildi.

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