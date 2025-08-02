Aydın'da 22 yaşındaki motorsikletli genci çarpıp öldüren kamyonet sürücüsü serbest

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aydın'da 22 yaşındaki motorsikletli genci çarpıp öldüren kamyonet sürücüsü serbest

Aydın'ın Köşk ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü 22 yaşındaki Barış Sarı, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Ovaköy Mahallesi Aydın-Denizli kara yolu üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre; İ.Ç. idaresindeki 09 FJ 102 plakalı açık kasa kamyonet ile Barış Sarı'nın kullandığı plakasız bir motosiklet çarpıştı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Sarı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, kamyonetin şoförü İ.Ç.'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'da 22 yaşındaki motorsikletli genci çarpıp öldüren kamyonet sürücüsü serbest

Aydın'da 22 yaşındaki motorsikletli genci çarpıp öldüren kamyonet sürücüsü serbest

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