Aydın'da 22 yaşındaki motorsikletli genci çarpıp öldüren kamyonet sürücüsü serbest

Kaza, saat 06.30 sıralarında Ovaköy Mahallesi Aydın-Denizli kara yolu üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre; İ.Ç. idaresindeki 09 FJ 102 plakalı açık kasa kamyonet ile Barış Sarı'nın kullandığı plakasız bir motosiklet çarpıştı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Sarı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, kamyonetin şoförü İ.Ç.'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.