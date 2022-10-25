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Aydın'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 11:24
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Aydın'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 27 düzensiz göçmen yakalandı
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İHA

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Korveti (TCSG-703) tarafından hareketli lastik bot durdurularak ve içerisindeki 27 düzensiz göçmen yakalandı. 

Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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