Aydın'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

İHA

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Korveti (TCSG-703) tarafından hareketli lastik bot durdurularak ve içerisindeki 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.