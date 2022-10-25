Aydın'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

İHA
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Korveti (TCSG-703) tarafından hareketli lastik bot durdurularak ve içerisindeki 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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