Aydın’da 30 özel asker mutluluğunu yaşadı

Jandarma konvoyu eşliğinde askeri üsse giriş yapan engelli bireyler, önce kayıt işlemlerini tamamladılar. Ardından, geleneksel zeybek oyunu eşliğinde kına yakılan engelliler, askerlik sürecinin simgesi olan saç tıraşı da yaptırdılar. Özenle tıraş edilen ve komutanları tarafından kıyafetleri giydirilen engelliler, kısa bir askeri eğitimden geçtikten sonra aileleriyle birlikte özel bir yemekte buluştular.

Ardından, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'nı ziyaret eden engelliler, helikopterleri yakından gördüler ve kendileri için düzenlenen yemin töreninde askerlik yemini edip terhis belgelerini aldılar.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen bu etkinlik, engelli bireyler için sadece moral kaynağı olmakla kalmayıp, onlara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

"BU ÜNİFORMAYI GİYMEK EN BÜYÜK ŞEREF"

Yemin töreninde duygularını dile getiren Emre Burkay Uysal, "Bugün bir hayalimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu şerefli üniformayı giymek, ant içilen bu kutsal vazifeye bütün kalbimizle ortak olmak bizler için kazanılan en büyük şeref" dedi.

"ASKERLİK BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"

Aydın İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mehmet Demir, "Sevgili mehmetçikler, bugün bir hayalinizi gerçekleştirdiniz. Bu kutsal ocağın emanetine katılıp, havasını teneffüs ettiğiniz kısa bir süre de olsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve bulunduğu coğrafi bölgenin en güçlü deneyimli ordusunun birer ferdi olmanın gururunu yaşadınız. Hepiniz tebrik ediyor, bundan sonraki hayatınızda huzur, mutluluk ve başarı diliyorum" diye konuştu.

"BU DUYGU DİLE GETİRİLEMEZ"

Oğlunun askeri üniforma içerisinde görmesinden büyük mutluluk duyan Songül Hızlıtan, "Allah devletimizden, sebep olanlardan bin kere razı olsun. Çocuğum asker oldu bu duyguyu da yaşadık, teşekkür ediyorum" dedi.

"KARDEŞİMİN HAYALİ GERÇEK OLDU"

Etkinlikte kardeşinin asker olma hayalini gerçekleştirdikleri için duygusal olan Aslıhan Ayşe Ballıkaya, "Kardeşimin hayalleri bugün gerçek oldu. Tüm özel askerlerimizin aileleri adına Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bu özel, anlamlı günü bizler için hazırladıkları için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

YEMİN EDEN ENGELLİ BİREYLER TEŞEKKÜR ETTİ

Yemin eden engelli bireylerden Ali Yavaş, "Bugün üniforma giydik, kına yaktık, eğlendik çok mutluyuz" derken Samet Aktepe, "Çok güzel bir duygu. Bu duyguyu bize tattırdıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.