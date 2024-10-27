Aydın’da 300 öğrenciye trafik kuralları anlatıldı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın’da 300 öğrenciye trafik kuralları anlatıldı!

Aydın'ın Buharkent, Kuşadası ve Nazilli ilçesinde 300 öğrenciyle bir araya gelen jandarma ekipleri, trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen eğitim faaliyetleri devam ediyor. Buharkent, Kuşadası ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından ilçelerde bulunan anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda öğrencilere trafik eğitimi verildi.

300 öğrenci ile bir araya gelen jandarma ekipleri, yaya geçitleri kullanımı, trafik ışıkları anlamı ve önemi, araçlardan binme ve inme kuralları, emniyet kemeri kullanmanın önemi, bisiklet kullanımı gibi konularda uygulamalı olarak bilgilendirildi.

Bu tür bilgilendirici eğitimlerin ise devam edeceği öğrenildi.

Aydın’da 300 öğrenciye trafik kuralları anlatıldı!

Aydın’da 300 öğrenciye trafik kuralları anlatıldı!

Aydın’da 300 öğrenciye trafik kuralları anlatıldı!

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