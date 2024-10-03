Aydın’da 36 aranan şahıs operasyon sonucunda yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın’da 36 aranan şahıs operasyon sonucunda yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 36 şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 36 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik iki gün boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 11 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 5 şahıs, ifadeye yönelik olarak da 20 şüpheli şahıs olmak üzere toplamda 36 şahıs yakalandı. Yakalanan 36 şahıs arasında; narkotik suçlardan 4 şahıs, yağma suçundan 2 şahıs, dolandırıcılık suçundan 1 şahıs, hırsızlık suçundan 1 şahıs, cinsel suçlardan 1 şahıs ve diğer suçlardan 27 şahsın bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Aydın’da 36 aranan şahıs operasyon sonucunda yakalandı

Aydın’da 36 aranan şahıs operasyon sonucunda yakalandı

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