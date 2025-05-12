Aydın’da 36 şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA
Aydın’da 36 şüpheli yakalandı

Aydın'da il genelinde jandarma ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 36 şüpheli şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen bir günlük faaliyette 36 şüpheli yakalandı.

Faaliyet sonucunda, 42 Gram kubar esrar, muhtelif miktarda metamfetamin, 8 kök kenevir, 35 Gram kenevir tohumu, 3 adet hassas terazi, 18 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 3 adet tabanca şarjörü, 14 adet 9mm fişek ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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