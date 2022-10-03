Aydın'da 43 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyeniköy Mahallesi'nde bir kamyoneti durdurdu.
Yapılan aramada kamyonetin kasasında bulunan 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla kamyonetin sürücüsü O.P. de gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemin ardından Aydın İl Göç İdaresine gönderildi.
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