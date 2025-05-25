Aydın'da 43 yaşındaki iki çocuk babası, üniversiteyi birincilikle bitirdi

Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu’nun 25. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında okul birincisi olarak mezun olan Serkan Öncü, törende plaket ve başarı belgesi aldı.

Evli ve iki çocuk babası 43 yaşındaki Öncü, "Şirin ilçemiz Karacasu’da yaşayan bir baba olarak, 2016’da Pazarlama Bölümü birincisi olmuştum. Şimdi ise Mimari Restorasyon Bölümü birincisi ve okul birincisi olarak mezun olmanın gururunu yaşıyorum. Hayallerin yaşı olmaz, cesareti eşimden, çocuklarımdan ve içimdeki öğrenme tutkusundan aldım. Bu başarı sadece benim değil, ailemin ve hocalarımındır" diye konuştu.

Öğrencilere seslenen Öncü, “Nereden başlarsanız başlayın, yürümeye devam ederseniz hedefinize ulaşırsınız. Okumak her şeyin önünü açar” ifadelerini kullandı. Öncü, 10 yılda üç bölüm bitirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"İlk üniversitemi 33 yaşında, ikincisini 38 yaşında, üçüncüsünü 43 yaşında bitirdim. Eğitim hayatıma devam edeceğim. 10 yıl önce Karacasu Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü’nü birincilikle tamamladım. Ardından Anadolu Üniversitesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü’nü bitirdim. Şimdi de Karacasu Mimari Restorasyon Bölümü’nü birincilikle tamamladım.”

Başarısında en büyük destekçisinin eşi Mehtap Öncü olduğunu belirten Öncü’ye, mezuniyet töreninde kızı Su Kardelen Öncü ve aynı okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan ikizi Erkan Öncü de eşlik etti.