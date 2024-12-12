Aydın'da 45 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Aydın'da 45 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 45 öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 45 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Öğrencilerin okul kantininde hazırlanan tavuklu hazır makarnadan yedikleri belirtildi.

Acarlar 60'ıncı Yıl Ortaokulu'nda, teneffüste kantinden aldıkları tavuklu hazır makarna yiyen öğrencilerden bazılarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri ortaya çıktı.

Rahatsızlanan 45 öğrenci, ambulanslarla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

aw348886-01.jpg

Soruşturma başlatılırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de okul kantininde satılan tavuklu hazır makarnadan incelenmek üzere numune aldı.

Aydın'da 45 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Aydın'da 45 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Aydın'da 45 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Son Haberler
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde üst tura nasıl yükselir?
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde üst tura nasıl yükselir?
Adıyaman’da Kızılay Aşevi’nin açılışı yapıldı
Adıyaman’da Kızılay Aşevi’nin açılışı yapıldı
Balkondan düşerek can verdi
Balkondan düşerek can verdi
Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Patronlar Kulübü TÜSİAD'ta neler oluyor? Üst üste yapılan açıklamalar neyi işaret ediyor
Patronlar Kulübü TÜSİAD'ta neler oluyor? Üst üste yapılan açıklamalar neyi işaret ediyor