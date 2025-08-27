Aydın’da 500 kişi yüzme sertifikasını aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Aydın'da yaz dönemi eğitimleri başarıyla tamamlandı.

İki ay süren program boyunca farklı noktalarda yüzme bilmeyen vatandaşlara temel yüzme eğitimi verildi. Proje sonunda, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Pınarbaşı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen törenlerle 500 katılımcı eğitimlerini başarıyla tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazandı.

Proje, her yaş grubundan bireylerin su sporlarıyla tanışmasına ve güvenli bir şekilde yüzme öğrenmesine katkı sağladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise yaptığı açıklama ile yüzme eğitimlerinin yıl boyunca farklı dönemlerde devam edeceğini belirterek, sporu ve sağlıklı yaşamı teşvik eden projelere destek vermeyi sürdüreceğini açıkladı.