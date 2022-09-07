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Aydın'da 7 Eylül coşkusu

Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kurtuluş etkinlikleri ile devam ediyor. Etkinliklerin ikinci gününde Atatürk Kent Meydanı’nı dolduran binlerce Aydınlı, kurtuluş coşkusunu Musa Göçmen Senfoni Orkestrası konseriyle yaşadı. 

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 17:40
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Aydın'da 7 Eylül kurtuluş günü coşkusu

Aydın'da 7 Eylül coşkusu
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Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kurtuluş etkinlikleri ile devam ediyor. Etkinliklerin ikinci gününde Atatürk Kent Meydanı’nı dolduran binlerce Aydınlı, kurtuluş coşkusunu Musa Göçmen Senfoni Orkestrası konseriyle yaşadı. 

Senforock projesiyle klasik müzik ve rock gibi iki farklı tarzı sahneye yansıtan Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla dinleyicilerin beğenisini kazandı. Kurtuluş etkinliklerinde sahne almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Musa Göçmen, Aydınlılar'la kendilerini bir araya getiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. 

7 EYLÜL’DE HALUK LEVENT SAHNE ALACAK

Aydınlılar kurtuluş etkinlikleri kapsamında bugün sevilen sanatçı Haluk Levent ile buluşacak. Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek konser saat 21.30’da başlayacak. 

Bugün bir diğer etkinlik ise Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Kurtuluş Mücadelesinin 100. Yılında Aydın” temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren eserlerden oluşan sergi açılışı olacak. Sergi, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da kapılarını aralayacak.

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