Aydın'da 8 düzensiz göçmen kurtarıldı, organizatör yakalandı

(AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 8 düzensiz göçmeni kurtardı.

Hareket halindeki jet skiyi durduran ekipler, 2 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen 1 şüpheliyi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.