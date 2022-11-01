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Aydın'da 8 düzensiz göçmen kurtarıldı, organizatör yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 2 düzensiz göçmen ile organizatör yakalandı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 23:50
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Aydın'da 8 düzensiz göçmen kurtarıldı, organizatör yakalandı

Aydın'da 8 düzensiz göçmen kurtarıldı, organizatör yakalandı
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(AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 8 düzensiz göçmeni kurtardı.

Hareket halindeki jet skiyi durduran ekipler, 2 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen 1 şüpheliyi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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