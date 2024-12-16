Aydın’da 96 aranan şahıs yakalanırken 46'sı tutuklandı

Aydın'da son bir haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 96 şahıs yakalandı, 46 şahıs tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede emniyet ekiplerince 9-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, il genelinde 21 bin 113 kişi sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 96 şahıs yakalandı, 46 şahıs da tutuklandı. Yapılan aramalarda 19 adet tabanca, 8 adet pompalı tüfek, 35 adet fişek, 161 gram uyuşturucu madde, 23 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca faili meçhul 18 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Trafik yönünden yapılan çalışmalarda ise 23 bin 154 araç ve motosiklet sorgulanırken, kurallara uymadığı tespit edilen 138 araç trafikten men edildi, 5 bin 497 sürücüye de idari para cezası uygulandı.