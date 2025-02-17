Aydın'da ağaç trafiği kapattı!

Olay, Aydın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Huzurevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan bir çam ağacı, henüz bilinmeyen bir nedenle yola devrildi. Yolu kısmen kapatan ağacı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yol güvenliğini sağlamasının ardından durumu belediye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen belediye ekipleri ağacın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı. Devrilme esnasında aracın veya yayanın olmaması teselli kaynağı oldu.