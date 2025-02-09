Aydın’da akıl almaz kasa! Yere düşen elektrik telleri ayağına dolandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Aydın’da ilginç bir kaza yaşandı. Hurda yüklü bir kamyonetin kopardığı elektrik teli yolda yürüyen bir kişinin ayağına dolandı. Akıl almaz kazada yere düşen elektrik telindeki akıma kapılan kişi biranda yere yıkıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan ilginç kaza sanayi sitesinde yaşandı. Kamyonetine yüklediği hurda malzemelerle ilerlemekte olan plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir kamyonet yoldan geçtikten sonra yoldaki bir vatandaş aniden yere yığıldı.

İlginç kazanın, kamyonete kuralsızca yüklenen hurda malzemelerden kaynaklandığı, kamyonetin elektrik telini koparması sonucu yoldaki Haldun Ö. isimli vatandaşın ayağına dolanan elektrik kablosundan dolayı akıma kapılarak yere yığıldığı öğrenildi. Yaralı Haldun Ö.'nün kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Aydın’da akıl almaz kasa! Yere düşen elektrik telleri ayağına dolandı

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