Aydın’da analig tenis 2. etap müsabakaları tamamlandı

Aydın / Şerif Akarçeşme / Yeniçağ

Marmara ve Ege bölgelerinden 20 farklı ilden 200 sporcunun katıldığı organizasyon, tenis severlere heyecan dolu maçlar izleme fırsatı sundu.

Müsabakalar sonucunda erkekler ve kızlarda 4’er takım Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Türkiye Finaline Yükselen Takımlar:

· Erkekler Grup 1: 1. Tekirdağ, 2. İstanbul

· Erkekler Grup 2: 1. Muğla, 2. Manisa

· Kızlar Grup 1: 1. Muğla, 2. Çanakkale

· Kızlar Grup 2: 1. İstanbul, 2. Tekirdağ

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü, kapanış töreninde yaptığı konuşmada sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, “Bu tür organizasyonlar hem gençlerimizin gelişimi hem de iller arası dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, Türkiye finallerinde başarılar diliyorum” dedi.