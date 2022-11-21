Aydın'da antik kentte kaçak kazı: 4 kişi suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başaran Mahallesi Asar mevkisindeki Antiochia Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, kazı yaparak toprak altındaki kalıntıların içine girdikleri belirlenen Ç.Y, A.S, B.Ç. ve M.K'yı gözaltına aldı.

Olay yerinde kazı yapmak için kullanılan malzemeler de ele geçirildi. (AA)