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Aydın'da antik kentte kaçak kazı: 4 kişi suçüstü yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki Antiochia Antik Kenti'nde kazı yaparak kalıntıların içine girdiği belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 10:14
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Aydın'da antik kentte kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Aydın'da antik kentte kaçak kazı: 4 kişi suçüstü yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başaran Mahallesi Asar mevkisindeki Antiochia Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, kazı yaparak toprak altındaki kalıntıların içine girdikleri belirlenen Ç.Y, A.S, B.Ç. ve M.K'yı gözaltına aldı.

Olay yerinde kazı yapmak için kullanılan malzemeler de ele geçirildi. (AA)

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