Aydın’da araç sayısı 627 bin oldu

Aydın'da Ocak ayında toplam araç sayısı 627 bin 36 oldu, 10 bin 892 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2025 yılı Ocak ayında araç sayısı 227 bin 41 otomobil, 10 bin 937 minibüs, 2 bin 803 otobüs, 86 bin 762 kamyonet, 10 bin 644 kamyon, 227 bin 345 motosiklet, bin 339 özel amaçlı taşıt ve 60 bin 165 traktör olmak üzere toplam 627 bin 36 oldu.

Aydın'da 2025 Ocak ayında toplamda 10 bin 892 aracın ise devri yapıldı. Bunların 6 bin 368'i otomobil, 171'i minibüs, 40'ı otobüs, bin 971'i kamyonet, 143'ü kamyon, bin 529'u motosiklet, 14'ü özel amaçlı taşıt ve 656'sı traktör olarak gerçekleşti.