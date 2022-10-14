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Ava çıkan avcının esrarengiz ölümü

Aydın'ın Germencik ilçesinde ava gitmek için çıkarak kayıplara karışan Durmuş Tosun'un 17 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 15:31
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Aydın'da ava çıkan avcının esrarengiz ölümü

Ava çıkan avcının esrarengiz ölümü
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İHA'nın haberine göre, olay, 27 Eylül Salı günü Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. 50 yaşındaki Durmuş Tosun sabah saatlerinde otomobiliyle ava gitmek için evinden ayrıldı. Eve geri dönmeyen ve Tosun'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. 

Tosun'u bulmak için geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, şahsın aracını ilçeye bağlı Habibler Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Bölgede, jandarma, AFAD, Beşir Derneği, Germencik Belediyesi ve diğer kuruluşlar kayıp avcının izine ulaşmak için köşe bucak arama çalışması başlattı.

Bölgede 17 gün boyunca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde kayıp avcı Tosun'un cansız bedenine ulaşıldı. Tosun'un cesedi Habibler Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunurken, ilk incelemelere göre şüpheli bir duruma rastlanmadı.

 

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