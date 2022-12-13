Aylardır aranan uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



İHA'da yer alan habere göre, narkotik ekipleri, Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'nde uzun süredir peşinde olduğu E.Ş. isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan baskında şüpheli E.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.



İkamette yapılan aramada ise satışa hazır hale getirilmiş metamfetamin maddesi ile 10 adet 7.65 mm çapında dolu tabanca fişeği ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren narkotik ekipleri, E.Ş.’nin daha önceki tarihlerde birçok kişiye uyuşturucu sattığını tespit etti.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



