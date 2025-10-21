YENİÇAĞ - Kuşadası / Şerif Akarçeşme

Efeler Aymira Otel'de gerçekleşen ödül töreninde geçen sezon şampiyon olmuş 30 antrenör plaketini aldı. Ödül törenine TÜFAD Aydın Şubesi Başkanı Osman Aktar,eski başkan Tevfik Ata Tekin,Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kasım Payze, Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe,Spor Şube Müdürü Serdar Küçük, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Aydın Şubesi Başkan Yardımcısı Oğuz Yılmaz,Saha Komiserleri Derneği Aydın Şubesi Başkanı Bayram Kurşunel, Futbol İl Temsilcisi Hakan Açıkgöz, Spor Müsabakaları Sağlıkçılar Derneği Başkanı Deniz Yaylı ve antrenörler katıldı.

Gecede açılış konuşmasını Başkan Osman Aktar, emeği geçenlere teşekkür ederek, şampiyon olan antrenörleri tebrik etti.Aktar,ödül törenlerinin birlik ve beraberliği sağladığına vurgu yaparak her yıl düzenleyeceklerini ifade etti.

Törende konuşma yapan TÜFAD Aydın Şubesi eski Başkanı Tevfik Ata Tekin, "Dört duvarın arasında kalan biz antrenörler, sessiz insanlar. Biz, her türlü problemin sonunda veya başında hedef olarak gösteriliyoruz. Hakikaten böyle bir gecede de olsa bir araya gelmek güzel. Bu sezon şampiyonluk yaşamış, başarılı olmuş antrenörlere böyle bir plaket töreni düzenlemek son derece önemli. Bunu biz her yıl olduğu gibi bu sene de yaptık.Bundan sonrada yapılacağını düşünüyorum."diye konuştu.

Gece toplu fotoğraf çekimi sonrası sona erdi.