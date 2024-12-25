Aydın’da bulundu: Roma dönemine ait

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın’da bulundu: Roma dönemine ait

Aydın’ın Nazilli ilçesinde istinat duvarı yapmak amacıyla yapılan kazıda 23 adet çömlek bulundu. Yapılan çalışmada bulunan çömleklerin Roma dönemine ait tarihi eser niteliğinde olduğu tespit edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tapulu arazide istinat duvarı yapmak amacıyla yapılan kazıda tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 adet çömlek bulunurken, çömlekler jandarma ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Örencik Mahallesi'nde kendisine ait tapulu arazide istinat duvarı yapmak amacıyla çalışma yapan bir şahıs tarafından Roma dönemine ait tarihi eser olduğu değerlendirilen 10-12 cm ebatlarında 3 adet çömlek bulundu. Bulunan çömlekler Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü ekiplerince incelenen çömlekler Müze Müdürlüğünce teslim alındı.

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