Aydın'da büyük panik! Uyarı üstüne uyarı yapıldı

Aydın’da son günlerde uyuz vakalarında ciddi artış yaşandığı belirtildi. Hekimler, sonbahar mevsiminin başlaması ve havaların serinlemesi ile birlikte il genelinde halk arasında kaşıntı olarak bilinen tıp dilinde ise uyuz olarak adlandırılan rahatsızlığın her geçen gün yayıldığını belirterek bu dönemde hijyene azami derecede dikkat edilmesini ve yakın temastan kaçınılmasını önerdi.

Hastalığın yakın temas halinde olan kişiler arasında yayıldığını belirten hekimler, yoğun kaşıntıya neden olan uyuza karşı alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.

Son günlerde uyuz vakalarının görülme sıklığında ciddi artış görüldüğünü ve hastalığın salgın haline geldiğini belirten hekimler, "Uyuzun ilaç tedavisi var. Ancak en önemli tedavi yöntemlerinin başında hijyen geliyor. Uyuz hastalığına karşı vatandaşlarımız giydiği kıyafetleri ve ev ortamını öncelikle dezenfekte etmesi gerekiyor. Uyuz en çok genital, karın bölgesi gibi vücudun biraz daha saklı, kapalı bölgelerinde oluyor. Özellikle hastalara sorduğunuz zaman söylüyorlar ama diğer şekilde ifade etmiyor, biraz da çekinebiliyorlar. Uyuz tanısı alan kişinin temas içerisinde olduğu, yakın çevresinin de hekime danışması gerekiyor. Hastalık temasla yayıldığı için aile bireyleri şikayetleri olmasa da ilaç kullanması gerekiyor" diyerek vatandaşları uyardılar.

"ÇAMAŞIRLAR VE YATAK TAKIMLARI KAYNATILARAK YIKANMALI"

Uyuza neden olan virüsün ancak çamaşır ve yatak takımlarının kaynatılarak yıkanması sonucu yok edilebildiğini belirten uzmanlar, "Son dönemde uyuz şikayeti ile çok sık karşılaşmaya başladık. Özellikle geceleri şikayet artıyor. Avuç içi ayak tabanı, koltukaltı ve kasık gibi bölgelerde yaşanan kaşıntı şikayetleri uyuzun en önemli göstergesi" diyerek kendisinde veya yakın çevresinde uyuz şikayeti olan kişilerin bu dönemde hijyene dikkat edip yakın temastan kaçınmalarını önerdiler.

